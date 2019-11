"A rainy day in New York", al cinema Rouge et Noir il film di Woody Allen è in inglese

Nuova proiezione in lingua originale al Rouge et Noir: nel giorno dell'uscita nelle sale italiane, il 28 novembre, A Rainy Day in New York (Un giorno di pioggia a New York) di Woody Allen verrà proposto anche in versione originale con sottotitoli in italiano.

L'appuntamento con la visione del film in lingua originale è per giovedì 28 novembre alle 20:30 (alle 16:30/18:30/22:30 il film verrà proiettato in italiano). Con la direzione della fotografia di Vittorio Storaro, le scenografie di Santo Loquasto e i costumi di Suzy Benzinger, "A Rainy Day in New York" dà a Woody Allen la possibilità di rileggere la commedia sentimentale dell’età d’oro di Hollywood. Ha dichiarato a proposito il regista: «Ho sempre amato le commedie sentimentali di quel periodo, i grandi classici dell’età dell’oro.

Le trovo magnifiche e per tale ragione ho pensato a una storia romantica da ambientare in una New York resa ancora più romantica dalla pioggia. Rispetto ai miei film più recenti, il tono della vicenda è ottimista e pieno di speranza, un sentimento di cui Gatsby finisce per riappropriarsi nel corso di un fine settimana che gli permette di migliorare il legame con la madre e di vederci più chiaro sulla donna della sua vita».Biglietto 7,50 euro (sono previste le riduzioni ordinarie), prevendite ogni giorno al botteghino del cinema dalle 16:30 alle 22:00.