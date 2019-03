"In the same boat", il documentario su globalizzazione e progresso al Rouge et Noir

Proiezione speciale mercoledì 13 marzo alle 20:15 al Rouge et Noir: In the Same Boat, un documentario di Rudy Gnutti. Il regista sarà presente in sala. Interverrà anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Nell’opera di Gnutti, i maggiori pensatori, sociologi, statisti, sociologi ed economisti (Zygmunt Bauman, Tony Atkinson, Serge Latouche, Erik Brynjolfsson, Mariana Mazzucato, Pepe Mujica e altri) si interrogano sulle grandi trasformazioni in atto nelle economie avanzate e sull’impatto che tali trasformazioni potranno avere sul mercato del lavoro, sulla distribuzione del reddito e quindi sulle diseguaglianze sociali.

Le riflessioni indagano anche gli effetti della globalizzazione e la necessità di un uso più responsabile del progresso tecnologico. Il documentario verrà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano. Biglietto unico 6 euro, prevendita ogni pomeriggio al botteghino del Rouge et Noir.