Zerovskij, solo per Amore all'Uci Cinemas: il concerto di Renato Zero diventa un film

Il 20 e il 21 marzo nella multisala del Circuito Uci Cinemas Palermo arriva Zerovskij - Solo per Amore, la registrazione di oltre due ore del progetto live innovativo ideato, scritto e diretto da Renato Zero in una delle location più belle d’Italia, l’Arena di Verona.

L’opera, distribuita da Lucky Red, unisce musica alta, prosa e cultura pop in una nuova versione arricchita da contenuti inediti, si avvale della regia video di Gaetano Morbioli per Run Multimedia. In una improbabile stazione ferroviaria, diretta dal misterioso Zerovskij, tra reale e irreale, in scena Amore, Odio, Tempo, Morte e Vita, non più come concetti astratti ma finalmente umanizzati, pronti al confronto amaro, ironico, tenero e spietato con un figlio di nessuno, Enne Enne, e i due viaggiatori di sempre, Adamo ed Eva.