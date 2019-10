"A spasso col panda" e zucchero filato, il cartone animato per bambini arriva al Lux

Domenica 10 novembre alle ore 10.45 al Cineteatro Lux via Francesco di Blasi 25/27, il cartone animato per la famiglia "A spasso col panda". Lo zucchero filato in omaggio per i bambini. Ingresso speciale: € 3.50.

L'orso Mic Mic ha già il suo bel da fare a tenere lontano da casa propria la lepre Oscar, quando una cicogna distratta gli recapita per sbaglio un cucciolo di panda. Incapace di tollerare il pianto del piccolo, scopre che il combinaguai Oscar riesce a calmarlo con le sue canzoni e decide allora di portarlo con sé nel viaggio per restituire il cucciolo ai suoi legittimi genitori. Si uniranno al gruppo anche il logorroico pellicano Duke, il lupo fifone Janus e la tenera tigre Amur.