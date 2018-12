Un Natale "uniti nella diversità", il presepe vivente e multietnico di Cefalà Diana

Nei giorni 26, 30 dicembre 2018 e giorno 6 gennaio 2019 dalle ore 17:00 alle 21:00, sarà allestito il Presepe Vivente di Cefalà. Diana, che quest’anno ha come messaggio “Uniti nella Diversità”. Sotto il patrocinio dell’amministrazione comunale e con la collaborazione della Parrocchia S. Francesco di Paola dell’associazionismo locale e della cittadinanza tutta, le icone classiche del presepe si snoderanno nelle viuzze del piccolo borgo medievale della provincia di Palermo e saranno ospitate all’interno delle vecchie “pagghiere”. Si potranno anche gustare i prodotti tipici locali: dalla ricotta rigorosamente di pecora e preparata sul posto, ai “cuddurana” e, per passare ai dolci, i più classici della zona “i cucciddata e i viscotta”. Cefalà Diana ai più conosciuta per il suo castello e per le Terme Arabe si trova a circa 35 Km da Palermo sulla strada per Agrigento, piccolo e accogliente centro abitato che quest’anno vuole lanciare il messaggio universale di pace, di accoglienza, di integrazione e di inclusione.