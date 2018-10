"Danny Young e il torneo delle quattro accademie", la presentazione del libro allo Steri

Martedì 23 ottobre alle ore 17 presso i locali della Chiesetta di Sant'Antonio Abate nel complesso monumentale dello Steri Palermo, sede dell'Università degli Studi di Palermo, sarà presentato il romanzo "Danny Young e il torneo delle quattro accademie" di Fabrizio Mondo. L'autore sarà intervistato da Marianna La Barbera, giornalista professionista.

Danny Young è un tredicenne che vive in una fattoria a nord di Athan City. A seguito di un violentissimo attacco alla città, gli adolescenti vengono obbligati a frequentare un’accademia di arti marziali per affinare le proprie capacità di combattimento e potere difendere se stessi e gli altri. Ne "Il torneo delle quattro accademie", primo capitolo della saga, Danny si trasformerà da timido ragazzino amante della logica in un artista marziale talentuoso, scoprendo di non essere semplicemente un giovane figlio di contadini.