Il mondo della blogger Chiara Di Quarto in un libro, la presentazione alla Feltrinelli

Il 14 febbraio, alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli del centro di Palermo, la blogger palermitana Chiara Di Quarto presenta il suo libro "The World of Chiara". Un'opportunità per i suoi fan che potranno incontrarla, scambiare qualche parola con lei e ricevere una dedica personalizzata sulla propria copia del libro.

Dal 13 febbraio esce in tutte le librerie l’atteso libro della giovane blogger palermitana Chiara di Quarto, 190 mila iscritti sul suo canale YouTube e oltre 355 mila follower su instagram. Il libro, edito da Fabbri, racconta, come dice il titolo, il mondo di Chiara, i suoi sogni, le sue emozioni, le sue paure e speranze di studentessa sedicenne pazzamente innamorata della vita. Un’energia che Chiara vuole trasmettere a tutti attraverso i social e, da oggi, anche con il libro. “Ho deciso di scrivere The World Of Chiara - ha detto la giovane autrice - perché mi emozionava l'idea di far arrivare una parte di me alle persone che mi hanno sempre sostenuto. Pensare che i miei pensieri e le parti più nascoste del mio cuore siano accanto a loro, sul loro comodino, mi fa sentire bene”. Il libro contiene anche pensieri, disegni, attività e bellissime fotografie tra cui quelle scattate da un altro giovane palermitano, Paolo Raeli, promessa della fotografia e anch’esso, a breve, autore di un libro con Fabbri.