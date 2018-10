Un robot difettoso alla scoperta del mondo in un libro, "Il viaggio di Runk" al Rustichetto

Martedì 16 ottobre alle ore 17 si terrà presso Il Rustichetto in via Umberto Giordano, 236 la presentazione del romanzo “Il viaggio di Runk” (Augh!) della giornalista palermitana Annalisa Arcoleo, Con l’autrice dialogherà la traduttrice Maria Laura Capobianco.

Runk sembra un robot giocattolo come molti altri ma a causa di un difetto di fabbrica viene subito scartato dai suoi costruttori. L’imperfezione è la sua fortuna poiché lo rende protagonista di un incredibile viaggio. Diventa una leggenda, custodito nella vetrinetta di un anziano collezionista e protagonista delle battaglie immaginarie dei bambini di una città della Sicilia. È un robot di New York e poi di Roma, vive esperienze che lo mettono in contatto con realtà differenti.

Il viaggio di Runk è iniziato nel 1980 in parallelo a quello di Rock, altro giocattolo scartato in fretta. I due sono rivali solo nei giochi: condividono un animo curioso, ammirano la bellezza della natura e si interrogano sulle contraddizioni degli umani. Intuiscono che ci sia un legame tra gli elementi, che sfugge all’attenzione delle persone più superficiali ma che influenza ugualmente le loro vite. La loro presenza, silente ma significativa, diventa determinante nei destini di Mario e Anna. I robot hanno così la possibilità di scoprire il senso della propria esistenza e, soprattutto, che le persone di buon cuore sanno guardare al di là delle apparenze.

Annalisa Arcoleo è nata a Palermo il 22 luglio 1989. Dopo il diploma, si è trasferita a Roma per frequentare l’Accademia di Cinema e Televisione di Cinecittà, ottenendo una specializzazione, come film-maker, in regia e sceneggiatura. Ha partecipato alla realizzazione del documentario “M’ssiù Mulè – La vita di Charles Moulin” di Enrica Orlando, alla produzione delle serie tv “Anima Nera” e “Task Force”, e al cortometraggio “Último beso en Roma” diretto da Carla Vadell. Nel 2012 ha seguito il corso di formazione “Rai Lab”, organizzato dalla RAI. Giornalista, collabora con la testata “World Bride Magazine” dal 2015. Con Augh! ha pubblicato “Runk – Una vita in trenta giorni” (2017).

Gallery