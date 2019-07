Via terra delle mosche, Gioacchino Lonobile presenta il suo "stradario immaginifico"

Doppio appuntamento a Palermo con Via Terra delle Mosche. Stradario immaginifico di Palermo di Gioacchino Lonobile pubblicato da il Palindromo nella collana Kalispéra. Entrambi gli appuntamenti a ingresso libero.

Primo appuntamento venerdì 12 luglio alle 18:00 in cortile Santa Caterina 2 (ingresso da Corso Vittorio Emanuele 254), il Palart Rooms & Suite ospiterà la presentazione di "Via Terra delle Mosche" all'interno della programmazione della mostra "Rosalia: citofonare palArt". Secondo appuntamento previsto per sabato 13 luglio alle 18:30 in Corso Vittorio Emanuele 423, all'interno del calendario delle "Botteghe letterarie", presso la Libreria Zacco si svolgerà un incontro dedicato al nuovo libro di Gioacchino Lonobile, in collaborazione con l'Associazione Cassaro Alto.

Una guida insolita, densa di racconti, leggende, storie custodite per decenni, se non addirittura secoli, tra le pieghe delle strade di Palermo. Sono tante, infatti, le vie che portano nomi straordinariamente evocativi, bizzarri e misteriosi; questo libro si rivolge a coloro i quali oltre a percorrerle, intendano scoprirle davvero, approfondendo le curiosità e le fantasticherie che le avvolgono.

Gioacchino Lonobile realizza uno stradario immaginifico tra storia e leggenda utilizzando una scrittura e una lingua che rievocano le antiche guide di viaggio, con l’incedere dei cantastorie: il suo “Cunto” restituisce l’atmosfera senza tempo di certi luoghi che conservano immutato il proprio fascino. Il libro contiene in allegato lo Stradario immaginifico di Palermo.