"So che un giorno tornerai", Luca Bianchini presenta il suo libro al cinema Rouge et Noir

Giovedì 6 dicembre alle 18:30 al Rouge et Noir un nuovo appuntamento letterario, questa volta in collaborazione con Mondadori Bookstore Palermo: Luca Bianchini presenta So che un giorno tornerai (Mondadori), con l’autore interverrà Valeria Catalano.

So che un giorno tornerai è un romanzo sulla ricerca delle nostre origini, la scoperta di chi siamo e la magia degli amori che sanno aspettare. Con ironia e un pizzico di nostalgia, Luca Bianchini ci prende per mano e ci porta a conoscere i sentimenti più nascosti in ognuno di noi, per scoprire che non hanno confini, “da Trieste in giù”. Ingresso gratuito.