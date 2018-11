"La Sicilia nel mondo globalizzato", la presentazione del libro di Nino Alongi alle Paoline

La Libreria Paoline di Via Notarbartolo, 19 G, (accanto all’Albero Falcone), organizza per giovedì 8 novembre 2018, ore 17.30, la presentazione del libro "La Sicilia nel mondo globalizzato" di Nino Alongi, Edizioni Rubbettino, pubblicato dopo la sua scomparsa, avvenuta il 26 novembre 2014. All’incontro interverranno Rino La Placa, già Deputato Regionale. Simona Mafai, già Senatrice della Repubblica. Don Francesco Michele Stabile, Storico della Chiesa. Nuccio Vara, giornalista. Sr Fernanda Di Monte, giornalista, responsabile eventi delle Librerie Paoline di Palermo e Pino Toro, presidente dell’AIL, che modererà la presentazione.

Nino Alongi giovanissimo, ha scoperto la propria vocazione al servizio nella politica. Dirigente delle ACLI, è stato tra i fondatori di “Una Città X l’Uomo” e, come consigliere comunale dal 1985 al 1991, tra i protagonisti della “Primavera di Palermo” e capogruppo del Cartello del Movimento. Per oltre dieci anni è stato editorialista dell’edizione di Palermo del quotidiano «la Repubblica». Ha pubblicato con l’editore Rubbettino: Palermo, gli anni dell’utopia (1997) e La politica delle tribù. Tre anni di cronaca siciliana (2002) e, edito dall’Istituto Poligrafico Europeo In attesa del giorno (2010).