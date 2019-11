Un britannico innamorato di Menfi, il libro di Peter Sloan a Sanlorenzo Mercato

E’ l’inglese più italiano che esista; ma anche un britannico di Birmingham innamorato di Menfi. Peter Sloan ha ideato un metodo per insegnare l’inglese diretto agli italiani, ed è perfettamente riuscito nell’intento.

Racconterà questa sua avventura (e l’amore sconfinato per il Belpaese) mercoledì (20 novembre) alle 19 allo spazio Flaccovio/Mondadori al Sanlorenzo Mercato, sulla scia del suo ultimo “Welcome to Italy” (DEA Planeta), sollecitato da Tito Lombardo. Un’autobiografia giocata sul filo dell’ironia e dell’affetto, tra decine di episodi divertenti, gag e ricordi, per narrare come nasce Sloan-personaggio, insegnante e comico, creatore di corsi rivoluzionari per insegnare l’inglese a questi italiani che trent’anni fa sono diventati suoi connazionali. D’elezione.