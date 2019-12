Dietro le quinte del film di Konchalovsky, "Il peccato di Michelangelo" al Rouge et Noir

Mercoledì 18 dicembre alle ore 19.00 verrà presentato al Cinema Rouge et Noir di Palermo il libro Il Peccato di Michelangelo - dietro le quinte del film di Andrei Konchalovsky sul genio di Rinascimento, a cura di Giulia Martinez ed edito da Edizioni Sabinae.

Il racconto del backstage del film illustrato dalle suggestive immagini del celebre fotografo russo Sasha Gusov e dai preziosi bozzetti dello scenografo Maurizio Sabatini. Una testimonianza che racconta nel dettaglio l’affascinante viaggio, le sfumature, le curiosità, gli stati d’animo ma anche il sudore e la passione che il Maestro del cinema internazionale, gli attori e la troupe hanno vissuto durante la realizzazione del film. Dialoga con l’autrice Giulia Martinez e con il protagonista Alberto Testone, il giornalista e scrittore Gian Mauro Costa.

Alle ore 20.15 sarà possibile assistere alla proiezione del film Il Peccato - il furore di Michelangelo di Andrei Konchalovsky al costo di 5 €. Questo è un libro ma è anche un film. Il Peccato - Il furore di Michelangelo racconta Michelangelo Buonarroti come non si era mai visto. È una grande co-produzione russo-italiana (Andrei Konchalovsky Studios, Jean Vigo Italia e Rai Cinema) che indaga la vita di un artista inarrivabile ma soprattutto l'uomo, in perenne ricerca, in lotta con i potenti del tempo, con la propria famiglia e con se stesso.

Regista di fama internazionale e due volte Leone d'Argento a Venezia, Konchalovsky mostra l'umanità più profonda dell'artista, attraverso i suoi dissidi, le sue debolezze e i suoi demoni interiori, rivelando un Michelangelo inedito, autentico, sorprendente, lontano dall'immagine iconica e patinata, con la quale è stato spesso ritratto, dal cinema e dalla tv.