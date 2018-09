"Il pastore di Brancaccio", la presentazione del libro su Pino Puglisi alla libreria Feltrinelli

Giovedì 13 settembre alle ore 18:00 a Palermo presso la Libreria Feltrinelli (via Cavour 133), Nino Fasullo presenterà il suo libro Il pastore di Brancaccio. Don Puglisi la chiesa la mafia (il Palindromo), a 25 anni dall'uccisione del parroco palermitano.

Interverranno il professore Salvatore Ferlita, l'Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice e il sindaco Leoluca Orlando. Perché don Puglisi? Non è nella tradizione mafiosa uccidere preti. Per quale motivo allora? Forse perché i preti, dopo il Concilio Vaticano II, si sono fatti più vicini alla gente? O è cambiata la mafia? Don Puglisi conosceva la ferocia della mafia di Brancaccio, non si tirò indietro, ma bisogna evitare di seppellirlo sotto il tumulo della retorica. Perciò è tempo di far propria la sua lezione e assumere una nuova strategia di contrasto alla violenza. La fine della mafia deve diventare responsabilità comune dei non-mafiosi.

In appendice al libro sono contenuti importanti documenti sul dibattito interno alla chiesa seguito alla strage di Ciaculli del ’63. Nino Fasullo, prete redentorista, ha insegnato filosofia e pedagogia nelle scuole statali; ha fondato nel 1975, insieme a dei laici, la rivista «Segno», strumento di approfondimento culturale e di indagine critica oltre che di impegno civile, che tuttora dirige; ha curato l’edizione di alcuni testi di sant’Alfonso de Liguori per la casa editrice Sellerio. Dal 1995 organizza le Settimane Alfonsiane, giunte nel 2018 alla ventiquattresima edizione. Ingresso gratuito.