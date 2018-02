John Peter Sloan e "Real life english", la presentazione del libro da Mondadori

"Perché quando parlano gli inglesi o gli americani non ci capisci quasi niente? Perché la maggior parte dei corsi si concentra soprattutto sulla grammatica. E per rispettare la regola ti insegnano dei dialoghi totalmente innaturali". Parole di John Peter Sloan, che il 22 febbraio alle 18,30 alla Mondadori del Forun Palermo in via Pecoraino presenterà “Real life English”, il suo ultimo libro.

Il testo, si basa sul fatto che, seguendo parole di Sloan, "il 90 per cento dell'inglese che viene insegnato nei corsi tradizionali è la lingua formale, cioè quella che nella vita di tutti i giorni si usa solo il dieci per cento delle volte. Il vero inglese che usiamo fra noi normalmente non viene mai insegnato". Il "Metodo Sloan" è incentrato sul divertimento e sugli esempi basati su immagini e dialoghi diretti. E i risultati gli danno ragione. Il testo parte quindi prima dagli esempi linguistici, per poi arrivare alla grammatica. "Preparatevi a scoprire – continua Sloan - cosa può capitare al pub, a casa, nei negozi, in giro per le strade e in molti altri posti. Preparatevi a scoprire la differenza tra il British English e l'American English".