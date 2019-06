"Elucubrazioni, raconti e poesie": alla Fabbrica 102 la presentazione del libro di Valenti

"Un libro intimo e prezioso che descrive il lungo viaggio interiore affrontato dall'Autore per diventare un uomo. La crescita tormentata di un adolescente racchiusa, in modo brillante, in brevi racconti e poesie dal forte impatto emotivo". Nuova presentazione per il volume: “Elucubrazioni - racconti e poesie" di Mirko Valenti, edito da 500g Edizioni, in programma per domenica 16 giugno alle 17:30 alla "Fabbrica 102" a Palermo. Per l'occasione verranno letti alcuni brani del libro con possibilità di acquisto delle copie firmate dall’Autore.