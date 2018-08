"Caterina", il professore Mariano Lanza presenta libro a Villa Cattolica di Bagheria

Con il patrocinio del Comune di Bagheria, verrà presentato venerdì 31 agosto, alle ore 21, a villa Cattolica "Caterina" libro del bagherese Mariano Lanza, docente di lingua inglese all’Itet di Bagheria.

Alla presentazione, oltre all’autore, prenderanno parte l'assessore alla Cultura Romina Aiello e l’onorevole Vittoria Casa. Il Reading sarà a cura di Giusy Lo Piccolo e Nicasio Sampognaro. Una messa in scena riprenderà la storia di Caterina grazie agli attori Claudia Barone ed Emanuele Puleo. E’ prevista anche la partecipazione delle performers de "Le matte del villaggio". La musiche della versione scenica del libro sono a cura della compagnia "Tango disiu le musiche dei porti"; la regia è di Giusy Lo Piccolo.

Il volume edito dalle Edizioni Arianna racconta la storia di Caterina e del suo amato Francesco. Sullo sfondo la storia dell'Italia della Grande Guerra, il fronte al confine con l'Impero Austro-ungarico e la Palermo della Belle Epoque con le sue meraviglie come gli splendidi villini Liberty, la possente Villa Igiea, il luminoso lungomare di Mondello con il lido Le Terrazze, la storica via Maqueda, il Teatro Massimo, il Chiosco Ribaudo, la Focacceria San Francesco alla Kalsa, la festa dei morti con le Pupe di zucchero e quella di Santa Rosalia, i sapori, gli odori e i suoni dei mercati storici di Ballarò, del Capo e della Vuccirìa.

Il 4 novembre 2018 ricadrà il 100 anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale la Grande Guerra. Le prime a capire che dopo tale immane catastrofe, mai più niente sarebbe stato lo stesso, sarebbero state le donne, chiamate per la prima volta a sostenere lo sforzo bellico dei loro paesi sostituendo i loro uomini, impegnati al fronte, nelle catene di montaggio, nei lavori dei campi, ma anche nelle scuole, negli ospedali, negli uffici, alla guida dei mezzi pubblici etc. continuando nello stesso tempo a svolgere le usuali mansioni domestiche. Donne, sulle cui spalle, era venuto a cadere, per intero, il peso del mantenimento dei propri nuclei familiari. Una vera e propria rivoluzione copernicana, destinata a cambiare in modo irreversibile i rapporti Uomo-Donna, sia nel mondo del lavoro che nell’ambito familiare. E’ la storia di una di queste donne, la protagonista di “Caterina” - Spiega il suo autore. Mariano Lanza, docente, scrittore drammaturgo, ha già pubblicato Il tesoro di Re Ruggero. Una storia siciliana (La Zisa editore) e diversi altri libri da cui sono state tratte pièce teatrali.