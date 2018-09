Il giro del mondo in 1165 giorni, Antonio Sanson presenta il suo ultimo libro a Terrasini

Venerdì 28 settembre alle 18:00, presso l’ex Antiquarium Comunale sarà presentato il libro dal titolo “Baimaiself” di Antonio Sanson.

Si tratta del racconto delle esperienze vissute dal velista friulano nel suo giro intorno al mondo, a bordo della sua "Baimaiself", una barca oceanica di indiscussa robustezza appositamente organizzata per il viaggio che è durato tre anni. 1165 giorni da uomo libero, navigando in tutti gli oceani del mondo.

“Il giro del mondo è il sogno nel cassetto di ogni velista - racconta Sanson -, ma per me era un obiettivo, una conquista, una cura. Non avevo altra scelta, dovevo partire. Dalla traversata atlantica con una sola vela alla scuffia nel mar dei Caraibi, dal fascino primitivo delle Galápagos ai mostri marini della Polinesia francese, la paura mi ha accompagnato fino alla Nuova Zelanda. Poi il passaggio nell’oceano Indiano, la navigazione in solitaria da La Réunion al Sud Africa, la risalita da Città del Capo ai Caraibi, il saluto all’oceano e il rientro in Mediterraneo. Miglia dopo miglia, le isole, i navigatori, gli incontri hanno trasformato la paura in un’avventura straordinaria: 1165 giorni da uomo libero sugli oceani”