"Fumettisti contro youtubers", la presentazione al Teatro Mediterraneo Occupato

“Fumettisti contro Youtubers” è il volume a fumetti che si presenta a Palermo il 24 ottobre alla Biblioteca del Fumetto “Salvatore Rizzuto Adelfio”, in via Martin Luther King 6, alle ore 18:30, presso la struttura autogestita del TMO – Teatro Mediterraneo Occupato.

Organizzata dall'associazione culturale Altroquando e dalle edizioni Blatta Production, l'incontro, oltre a presentare il volume antologico in cui sette fumettisti danno fondo alla loro vena satirica per sottolineare i peccati del grande sito di condivisione video e il fenomeno delle web celebrity, è un'occasione di confronto tra fumettisti e youtubers siciliani, spesso oggetto di scomode contrapposizioni mediatiche. Il fumettista ed editore Marco Lanza (noto anche come Marcus L) parlerà del progetto e del crowdfunding che ha portato alla pubblicazione del volume, nonché delle polemiche che l'iniziativa ha suscitato sui social durante i mesi passati. A discuterne ci saranno il blogger Filippo Messina, lo staff del canale Youtube Anime&MangaITA, il fumetista Claudio Iemmola e altri ospiti. Il volume, di autori vari, potrà essere acquistato durante l'evento.

