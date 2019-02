Shopping e sport, al Conca d'Oro arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Finite le festività natalizie, ma non la voglia di pattinare sul ghiaccio. Al centro commerciale Conca D’Oro è presente l’unica pista della città attiva, nonostante Babbo Natale e le renne siano andati via da tempo. Un’occasione da non perdere per pattinatori esperti, semplici appassionati o neofiti che potranno divertirsi tra piroette e volteggi e che potranno trascorrere del tempo insieme. La struttura, allestita nella piazza esterna del Conca D’Oro di via Lanza di Scalea, è aperta tutti i giorni dalle 17:30 alle 22:30. Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 23. In programma tante promozioni: tutti i martedì lui paga e lei entra gratis. Ogni giovedì, invece, offerta “family”: un genitore paga e il bimbo no. Prezzi: 5 euro per 30 minuti, 8 euro per 60 minuti.