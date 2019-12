Passeggiata "Wild 4.0" alla grotta dell'eremita di Monte Catalfano

L'Associazione l'Albero di Chirone con i suoi falconieri organizza l'escursione "Alla scoperta della Falconeria" – Domenica 22 Dicembre a Bagheria su Monte Catalfano "Grotta dell'eremita". Lunghezza totale percorso: 6 km; quota media: 50 m s.l.m; I falconieri vi faranno scoprire il mondo dei rapaci, dandovi modo di interagire con loro da vicino. Tranquilli... sono animali abituati alla presenza dell'uomo, facenti parte della scuderia dell'associazione!

Per confermare la partecipazione comunicare entro le 13:00 di Sabato 21 Dicembre 2019 al numero 3356294771 le seguenti informazioni:

- dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi); contatto telefonico; 8 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto della colazione/pranzo a sacco e dell'acqua. E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali.

