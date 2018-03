Pasqua 2018, la via crucis vivente ai giardini del Castello della Zisa

Venerdì 30 marzo alle ore 21 la Parrocchia Santo Stefano Protomartire alla Zisa, organizza la Via Crucis Vivente, che si terra presso il magnifico scenario dei giardini della Zisa.

Ad ogni Stazione verrà letto il Vangelo, e rappresentato in scena dai parrocchiani.Con la preghiera della Via Crucis si ripercorre la via della Passione e morte del Signore. La Croce del Signore abbraccia il mondo. Davanti alla Croce di Gesù, che soffre e muore per la nostra salvezza non possiamo essere solo spettatori. Siamo coinvolti pure noi. Siamo invitati ad aprire i nostri cuori per accogliere la Misericordia di Dio. La Croce di Cristo illumina il nostro cuore con la speranza che si proietta già nella Risurrezione. Donaci, Signore, di portare con amore la nostra croce, le nostre croci quotidiane, nella certezza che esse sono illuminate dal fulgore della tua Pasqua. Amen (dai discorsi di Benedetto XVI).