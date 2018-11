"OrientaSicilia", scuola, università e mestieri in un evento alla Fiera del Mediterraneo

Dal 13 e fino al 17 novembre si svolgerà al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo la XVI edizione di OrientaSicilia - AsterSicilia, la prima manifestazione sull’orientamento scolastico universitario e professionale della Sicilia, organizzata dall'associazione Aster.

OrientaSicilia - AsterSicilia si articola in un unico evento la “Fiera dell’Università e dei Mestieri”, che si terrà fino a giovedì 15 novembre, a beneficio dei ragazzi che frequentano le ultime classi degli istituti superiori di tutta la Sicilia e la “Fiera della Scuola Media”, che avrà luogo il 16 e 17 novembre. Come ogni anno, presenti numerosissime Università e Accademie italiane ed estere pronte ad accogliere migliaia di ragazze e ragazzi siciliani provenienti da tutte le province dell’Isola per presentare loro le proprie offerte formative e le prospettive occupazionali offerte dai corsi di laurea in tutti i settori disciplinari. OrientaSicilia - AsterSicilia, prima manifestazione del Sud Italia sull’orientamento scolastico, universitario e professionale, è un evento apprezzato a livello nazionale e internazionale, grazie anche al prezioso supporto delle numerose Istituzioni che ogni anno oltre a concedere il loro patrocinio partecipano attivamente.

Presenti in fiera la presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per presentare finalità e obiettivi del Servizio Civile Nazionale con particolare riferimento al territorio siciliano; l’Esercito Italiano e la Marina Militare per orientare al meglio tutti i ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza per presentare ai ragazzi siciliani tutte le possibilità di carriera al loro interno. Torna quest’anno il Provveditorato A. P. Corpo Polizia Penitenziaria per presentare ai ragazzi tutte le possibilità di carriera al suo interno. Domani mattina alle 9.30 un convegno con Stefano Zecchi e Paolo Crepet.