Omaggio a Zucchero con le Dune Mosse allo Spasimo

Il re del blues, il cantautore, uno dei pochi artisti italiani famosi nel mondo, con milioni di dischi venduti. C’è tanto da dire, da raccontare e da cantare intorno a Zucchero, che sarà celebrato musicalmente dai Dune mosse il 20 agosto alle 21.45 al Teatro Spasimo, nell’omonima via.



La band, in occasione della data sarà presente al completo con la sua sessione fiati e le coriste. Ben 10 elementi sul palco, per cercare di farvi rivivere tutte le canzoni del grande Zucchero. La scaletta percorrerà l’intera storia dell’artista, da “Pippo” a “Partigiano reggiano”. Il biglietto di ingresso costa 12 euro, inclusi diritti di prevendita, possibilità di aperitivo comprensivo di drink su prenotazione al numero 3807980615. I ticket si possono acquistare al botteghino del teatro. Evento Dorian. Per contatti telefonare al 3807980615.