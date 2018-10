Oktoberfest in salsa sicula, la festa tedesca arriva a Villa Filippina a suon di birra

Anche Parco Villa Filippina partecipa ai festeggiamenti della tradizionale festa, ormai internazionale, dell’Oktober Fest. Sabato 27, dalle 18.00 alle 24.00, e Domenica 28 Ottobre, dalle 10 alle 20, si svolgeranno due giornate dedicate alla birra e al cibo ma anche alle famiglie.

Si inizia Sabato 27 con l’Oktober Sicily Fest, con l’inaugurazione e l’apertura del primo fusto di birra e un bicchiere di benvenuto per tutti offerto dall’organizzazione (100 bicchieri in tutto) , a cui seguirà, alle 19.30 un’esibizione - laboratorio di Danze Tradizionali Europee, dal Nord al Sud, a cura dell’Associazione Popolarti sotto la guida dell’istruttrice Simona Ferrigno con musiche suonate dal vivo dalla folk band Le Matrioske. Alle 20.30 cena siculo - tedesca a base di Wurstel e Crauti, salsiccia e patate alla tedesca con pinta di birra seduti nelle tradizionali panche (15 € con prenotazione. Disponibile anche menu vegetariano). Alle 22.00, si chiude con il concerto della band Jack & the Starlighters.

Domenica 28 invece si svolgerà l“Oktober Family Fest”, un’intera giornata dedicata alle famiglie e ai bambini con tanto divertimento e giochi organizzati. I cancelli della villa apriranno alle ore 10.00 (Ticket 10 euro adulti – 6 Euro bambini comprensivo di panini e birra/bibita del pranzo, anche vegetariani, e giochi/tornei). Alle 11.00 si inaugureranno l’Area tornei e Aree giochi curata da Mamma mia Animazione. Tutte le attività sono gratuite. Alle 13.30 pranzo e possibilità di usufruire di alcune zone pic nic (portarsi Plaid e tovaglie). Alle 15.30 si riparte con i giochi e l’animazione fino alle 18.