Notte romantica nel borgo più bello d'Italia, l'appuntamento per gli innamorati a Gangi

A Gangi, Borgo più bello d’Italia (2014), i l giorno successivo al solstizio d'estate per gli innamorati sarà un a notte speciale. Su iniziativa dell'associazione I Borghi più Belli ( per il quarto anno consecutivo ) arriva la notte Romantica. Ogni angolo del centro storico, a partire dalle 20,30 e sino a lla mezzanotte, permetterà di annusare la miscela di sentimenti e pulsioni che riboll ono in pancia a gli innamorati.

Per l’evento l’amministrazione comunale di Gangi, guidata dal sindaco Francesco Migliazzo in collaborazione con la Pro Loco ha promosso una serie di eventi ed iniziative. Da lle 20,30 lungo corso Umberto, nel cuore del centro storico, nei locali che aderiscono sarà servito un cocktail romantico. Alle 21,30 ( appuntamento piazzetta Zoppo di Gangi ) sarà l’occasione per scoprire angoli poco conosciuti del Borgo con una passeggiata romantica “Quattro passi in versi” a cura della Pro Loco con la collaborazione di Dario Torregrossa e Francesco Serio.

Alle 22,30 sempre piazzetta Zoppo di Gangi ospiterà una serata tanghera. La splendida cornice di Palazzo Bongiorno, dalle 23, accoglierà la lettura di poesie tratte dal libro “terra niura” di Margherita Neri Novi, accompagnat e dal le note del violinista locale Domenico Migliazzo. L ’iniziativa è curata dalla Fidapa. A chiudere la kermesse il lungo bacio di mezzanotte e lancio del palloncini.

Per tutta la serata il tratto da piazza San Paolo a piazza del Popolo sarà animato da “ S catti romantici” grazie agli A mici della vespa, con angolo degli artisti, A nimal L overs e l’angolo della tradizione popolare. Prevista anche la premiazione degli scatti più belli della serata.