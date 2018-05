Note al Baglio, a Villafrati il concerto del coro di voci bianche dell’Orchestra Sinfonica

Si apre venerdì 1 giugno con il concerto del Coro di Voci Bianche dell’Orchestra Sinfonica Siciliana la quarta edizione di “Note al Baglio 2018”, rassegna musicale in programma sino al 9 agosto negli spazi esterni del magico Teatro del Baglio di Villafrati.

Sarà il Coro di Voci Bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana a inaugurare, venerdì 1 giugno, la quarta edizione di “Note al Baglio”, rassegna musicale proposta dal Teatro del Baglio di Villafrati con la direzione artistica di Giusianna Vitale e Giuseppe Marte. Il concerto vedrà al pianoforte Azzurra Vittoria Moscia e Cristina Ciulla, mentre i solisti saranno Floriana Principe, Sara Pata, Andrea Fazioli e Mario Lo Cascio.

Il programma prevede brani di Andrea Basevi (Musica che nasce), Alberto Soresina (La Povera Formica - filastrocca popolare su testo di Gianni Rodari), Enrica Balasso (Il fantasma del Castello), Susanna Camilletti (Girotondo intorno al mondo), Paolo La Rosa (La Gallinella Bianca - La ninna nanna di tata Angiola), Lajos Bardos (In fondo al villaggio e Guarda quel Pazzo), John Williams (da “Mamma, ho perso l’aereo” Somewhere in my memory), Nino Rota (da “Lo scoiattolo in gamba” Un buon piede d’ippopotamo, Quanti guai fatiche e stenti e Monti e valli), Giuseppe Mazzamuto (da “Il bambino Giovanni Falcone” Ouverture e Kitchen), Marcello Biondolillo (da “Il tenace soldatino di stagno”, Canzone della molla e Il re Topo), oltre ai tradizionali “Il Gallo è morto (o vivo?)”, “All My Trials (elab. da G. Arch) e “Donna Donna”.

Composto da 90 elementi, il Coro è nato nel 2009, facendo il suo debutto con la partecipazione alle produzioni della 53ª Settimana di Musica Sacra di Monreale: Arca di Noè di Britten e Passaggi di Tempo di Kancheli, con la presenza Franco Battiato. Nel corso dell’attività artistica della Fondazione, a partire dalla stagione 2010/2011, è stato impegnato con le produzioni di Tosca, Il piccolo spazzacamino, Carmina Burana, come anche nei tradizionali Concerti di Natale dal 2010 al 2017 e nei Concerti Disney 2012 e 2013.

A gennaio 2018 è stato protagonista della prima assoluta dell’opera per ragazzi “Il tenace soldatino di stagno” di Marcello Biondolillo, a marzo della prima assoluta dello spettacolo “Il bambino Giovanni Falcone” di Vincenzo Mazzamuto, mentre ad aprile dell’opera di Nino Rota “Lo scoiattolo in gamba”. Una serata che si annuncia magica, piena di pathos, riempita di presenze significative pronte a incantare con la loro come sempre impeccabile performance artistica. Il concerto avrà inizio alle 21.15 con un biglietto che ha il costo di 5 euro.