Sister Act, il musical "divino" fa beneficenza: lo spettacolo al Teatro di Verdura

Amici di Livia onlus, vi aspettiamo il 15 giugno al teatro di Verdura per LiviaConNoi, un altro appuntamento con la solidarietà.

L'Accademia Internazionale del Musical di Palermo metterà in scena "Sister Act". Vedremo 25 attori , in un condensato di allegria e divertimento, una storia piena di ritmo, costumi e belle scenografie. Pronti al debutto di una grandiosa edizione che sceglie il sud come punto di partenza, per una scommessa culturale che sappia dare agli spettatori un "Sister Act" dagli standard qualitativi elevatissimi.

La regia di Silvano Torrieri spinge il pedale dell'acceleratore su modernità e ritmo, con una cifra stilistica profonda e diretta. Questo grande progetto ridefinisce gli standard di una Sicilia che vuole approfondire lo scambio culturale e che riparte da uno show di portata mondiale al teatro di Verdura, da sempre capace di accogliere il cambiamento con l'accoglienza che è del meridione.

