"Trasparenza, il pensiero si fa verbo", la mostra all'Archivio storico comunale

A partire da sabato 12 ottobre e sino al 29 novembre, all’Archivio Storico Comunale di Palermo, si terrà la mostra "Trasparenza - Il pensiero si fa verbo".

L'inaugurazione si svolgerà domani alle ore 18.00, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, dell’Ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling, della direttrice Archivio Storico Eliana Calandra, del presidente della Fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore, della presidente del World International Sicilian Heritage, Chiara Modìca Donà dalle Rose e del direttore del Festival delle Filosofie di Palermo, Lorenzo Palumbo.

L'evento nasce in collaborazione con la Settimana Tedesca in Italia 2019, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania; Palermo Culture 2019; Fondazione Sicilia; Wish – World International Sicilian Heritage - Bias 2020; Festival delle Filosofie; Festival delle Letterature Migranti 2019; Settimana delle Culture; Bias 2020 e Le Vie dei Tesori 2019.