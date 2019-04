Max Serradifalco per l'Earth Day, "The spirit of the earth" in mostra a Cefalù

La maestosa sala espositiva del Comune di Cefalù (Piazza Duomo) ospita, dal 23 aprile al 5 maggio 2019, la personale di Max Serradifalco dal titolo “The Spirit of the Earth” curata da Francesco Piazza. La mostra rientra tra gli eventi del calendario ufficiale di Earth Day Cefalù 7, ed è sotto il patrocinio della Fondazione Culturale Mandralisca.

L’artista siciliano, tra i primi al mondo ad aver realizzato, tramite il web, reportage fotografici con il solo utilizzo delle mappe satellitari, presenta in questa occasione 24 opere significative della sua ricerca artistica, con le serie Earth Flags, Earth Portrait, E-ART-H, Tree Rivers e Web Landscape Photography, realizzate dal 2011 al 2019. In occasione di questa mostra, sarà presentata in anteprima assoluta, la prima scultura dell’artista satellitare Max Serradifalco realizzata con tecnologia di stampa 3D, intitolata “Plastic Tree Rivers 12” (tratto dalla serie “Tree Rivers” 12 Lybia, 2018)

