Il Quinto Quarto, Igor Hofbauer e Professor Bad Trip in mostra al Cre.Zi. Plus

Dal 6 al 20 settembre, negli spazi di Cre.Zi. Plus, la mostra Il Quinto Quarto”, curata da Tabularasa Tekè Gallery, promossa da Bisso Bistrot e Cantiere Cucina, che vede riunite una selezione di opere di Igor Hofbauer e Professor Bad Trip alias Gianluca Lerici - due autori internazionalmente considerati tra le principali fonti di ispirazione della cultura underground, punk e alternativa. L'iniziativa rientra nel programma di Palermo Capitale della Cultura 2018.

Il 6 settembre ore 18: presentazione della mostra con Marcello Faletra, docente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo Jena Filaccio, scultrice e moglie di Gianluca Lerici “Professor Bad Trip” Igor Hofbauer, artista. Ore 20: Atmosfere Sonore & Cyber Music selezionata da KosmiKo, Il Quinto Quarto - Igor Hofbauer e Professor Bad Trip, a cura di Marco Cirillo Pedri, Stefano Dazzi Dvorak di Tabularasa Teké Gallery in collaborazione con Bisso Bistrot, Cre.Zi. Plus e Cantiere Cucina la social kitchen di Cre.Zi. Plus.