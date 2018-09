"Il genio è Palermo", il patrono laico della città in una mostra a Palazzo Scavuzzo Trigona

L'Associazione "Il Genio di Palermo", nell'interesse primario per lo sviluppo della Cultura, dell'arte, delle tradizioni popolari e sempre alla continua ricerca e scoperta del "Genio" creativo che è dentro ognuno di noi, grazie anche alla collaborazione e ospitalità della Società "Valorizzazioni Culturali", è lieta di presentare la collettiva fotografica di Tiziana Di Vita, Giusina Perna e Santino Serio, dal titolo "Il Genio È Palermo". La mostra sarà allestita nella stanza del "Genius Loci", all'interno del Palazzo Scavuzzo Trigona (Piazza della Rivoluzione, Palermo), e sarà visitabile dal 16 settembre al 4 novembre 2018, dal martedì alla domenica, dalle ore 12:00 alle 20:00, ultimo accesso alle 19:30. L'inaugurazione si terrà domenica 16 settembre alle ore 17:00. L'evento è facente parte del progetto "Open the Doors", realizzato dalla Società "Valorizzazioni Culturali" e dall'Associazione "Il Genio di Palermo".

Tiziana Di Vita (Palermo 1965) ha i suoi primi approcci col mondo della fotografia per gioco, un gioco che diventerà passione col passare degli anni. La sua prima compatta (oggi un cimelio custodito gelosamente) le fa compagnia in giro per la città alla scoperta di un mondo meraviglioso fatto di volti, piante, balconi, mercanzie, gesti, abiti, in attesa dei suoi scatti, prima che si perdano e sbiadiscano nei ricordi. Questo gioco si trasforma in passione che si affina con gli anni e la rende cosciente delle potenzialità che i suoi fotogrammi sono capaci di sprigionare. Le sue foto diventano testimonianza di intimità ed emotività che solo occhi attenti e anime sensibili sanno cogliere. Tiziana Di Vita è oggi un'abile e apprezzata fotografa di scena che, con i suoi reportage, regala al pubblico emozioni sfuggite durante gli spettacoli teatrali.

Giusina Perna (Palermo 1972) eredita dal padre la passione per la fotografia iniziando, da adolescente, i primi approcci con le macchine analogiche. I suoi scatti testimoniano l'amore per le tradizioni storiche della sua terra, esaltandone gli aspetti etnico-culturali che ne caratterizzano la sicilianità. Una fotografia dinamica nei gesti e nel pathos dei soggetti, viva, delicata, sapiente. Ideatrice del Pupo del Genio di Palermo, realizzato dai maestri pupari Argento, Giusina Perna trae sempre spunti originali mai allontanandosi dall'idea culturale della città che, attraverso le sue immagini, acquisisce un valore antonomastico.

Santino Serio (Palermo 1964) è un autodidatta appassionato di fotografia, intesa come modo di comunicare universale, libero dai limiti dei linguaggi convenzionali, senza i vincoli delle parole. La cura per la prospettiva e il sapiente assemblaggio di luci e ombre con particolare attenzione alla ricerca e all'intensità del dettaglio, danno alle foto di Santino Serio un imprinting unico che contraddistingue le sue opere da ogni altra. Saper cogliere attimi di vita quotidiana attraverso vie e vicoli della Palermo storica è una delle capacità peculiari che fanno di ogni suo scatto una composizione di arte e poesia.