"Frammenti luminosi di un sogno", la mostra di Rosa Maria Ponte alla Galleria Raffaello

La Galleria Raffaello presenta la personale dell'artista e scrittrice palermitana Rosa Maria Ponte dal titolo “Frammenti luminosi di un sogno” a cura di Ciro Spataro, che sarà inaugurata sabato 18 maggio, ore 19, presso gli spazi espositivi di via Notarbartolo 9/e, Palermo.All'evento interverranno la gallerista Sabrina di Gesaro, il curatore Ciro Spataro, Gabriella Maggio che illustrerà lo stretto rapporto tra scrittura e pittura e Carmelo Fucarino.

“La pittura di Rosa Maria Ponte - commenta ilcuratore Ciro Spataro- rivela il suo amore nei confronti della natura e degli esseri umani da cui l'arte ricava la sua base espressiva. Ecco allora che, nella sua materia cromatica, quasi come imprinting, si denotano dei segni che diventano il mezzo ideale ed il tratto distintivo per cominicare il suo IO che vive costantemente una reverie, un'immaginazione ad occhi aperti in cui abbiamo la consapevolezza di elementi favolistici, onirici, con equilibrio composito di realtà e fantasia.

Quello che più mi affascina della pittrice è il fatto che la stessa, nell'opera quotidiana della pittura, sovente si affeziona alle sue tele. Ma i quadri una volta valorizzati, come frammenti luminosi di un sogno, ci appartengono. Diceva il poeta libanese Khail Gibran, nell'opera “Il Profeta”: I vostri figli non sono figli vostri, nascono per mezzo di voi, ma non vi appartengono”. Sotto tale aspetto i quadri di Rosa Maria Ponte diventano le frecce scoccate dall'arco, che diventano patrimonio dei fruitori".

La serata di inaugurazione sarà allietata dalla presenza del pianista Battaglia Giovanni.La mostra, sarà fruibile sino al 01 giugno 2019 (via Notarbartolo 9/e, 90141, Palermo) da lunedì a sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Domenica e lunedì mattina chiusi.