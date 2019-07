Borderless, sguardi senza confini: la mostra tra fotografia e pittura a Palazzo Steri

Sabato 13 luglio, alle ore 17,30, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari e del Direttore del Sistema Museale di Ateneo Paolo Inglese, presso la Sala delle Verifiche - Complesso Monumentale dello Steri - Piazza Marina 61- a Palermo, verrà inaugurata una collettiva di fotografia, pittura e scultura dal titolo: Borderless- Sguardi senza confini, sul tema dell’integrazione dello straniero, curata da Graziella Bellone e organizzata in collaborazione con Flavia Alaimo.

La stessa è già stata presentata con successo e risonanza di pubblico presso la Galleria Civica d’ Arte - Palazzo Moncada - a Caltanissetta e alla GAM di Catania con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura. La mostra si articola in una sezione di 42 foto stampate su forex, dal formato di 100 x 65, sia in bianco e nero che a colori, scattate in territorio nazionale e non, dei 6 fotografi: Patrizia Bluette ,Gabriele Caruso, Zino Citelli, Giuseppe Costanzo, Massimiliano Ferro e Anna Mogavero, e una sezione di pittura-scultura che comprende 13 opere tra quelle degli artisti : Adriano Maraldi e Massimo Sansavini.

Ognuno degli autori coinvolti contribuisce, con la propria sensibilità ed abilità evocativa, a fare di questa rassegna terreno fertile non solo per una riflessione più consapevole sull’arricchimento della convivenza interetnica e interculturale, ma anche per una reazione critica e partecipata nei confronti di quelle condizioni umane che coinvolgono sia responsabilità istituzionali che individuali.

Scopo di questo progetto è cambiare la nostra percezione del “ confine “ e dei luoghi di appartenenza, scoprirci e riscoprirci umani, interessati all’altro da noi per imparare a comprendersi e convivere in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso. Guardare la realtà con occhi diversi è quindi l’invito che Borderless- Sguardi senza confini vuole porgere all’osservatore, coinvolgendolo empaticamente a superare la distanza tra identità contrapposte in nome dei principi di uguaglianza e democrazia.