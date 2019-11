Oratorio Quaroni tra libri rari e stampe antiche, in mostra "Amor librorum"

Sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 presso l'Oratorio Quaroni in via Maqueda 276 a Palermo si terrà la XXV mostra di libri rari, stampe antiche, fotografie e collezionismo cartaceo organizzata dall’Associazione culturale Amor Librorum. All'interno potrà ammirarsi una esposizione di manoscritti di viaggiatori in Sicilia, che essendo in copia unica e inediti rappresentano un contributo prezioso per la letteratura del viaggio nella nostra isola. La mostra resta aperta dalle ore 10 alle ore 20. L'ingresso è libero.

I resoconti a stampa del viaggio in Sicilia sono circa 1800. Tanti ne censiva nel suo eccezionale repertorio Salvo Di Matteo dal titolo "Viaggiatori stranieri in Sicilia dagli Arabi alla seconda metà del XX secolo" pubblicato nel 2000. Altri testi a stampa si sono aggiunti nel tempo ad arricchire la letteratura del viaggio in Sicilia o perché sfuggiti alla complicata ricerca del Di Matteo o perché frutto di trascrizioni e traduzioni di manoscritti ritrovati recentemente in biblioteche pubbliche o private.

I sei manoscritti esposti all'interno della mostra di Amor Librorum appartengono ad una biblioteca privata e sono tutt'ora inediti sia in Italia che nei Paesi di origine. Si tratta di testi di viaggiatori dell'ottocento i quali, una volta tornati a casa, hanno steso questi diari con l'intento di farne memoria privata per sé e per la propria famiglia. Meraviglia la cura del testo, l'attenzione ai dettagli di esso e alla forma della scrittura che testimonia l'importanza assunta dal viaggio nella esperienza di vita dell'autore.

Inglese, tedesco, francese e italiano sono le lingue dei manoscritti esposti perché è da quelle aree linguistiche che provenivano i viaggiatori. Riteniamo che questa piccola raccolta di manoscritti contribuisca con originalità di contributo ad arricchire ulteriormente la già vasta bibliografia di letteratura odeporica sulla Sicilia.