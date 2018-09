Memorial Salvo D'Acquisto, una corsa in ricordo del vice brigadiere dei carabinieri

Si rinnova per la nona volta consecutiva a Palermo, domenica 23 settembre ’18, l’appuntamento podistico più amato e partecipato dagli amanti della corsa su strada siciliana il Memorial Podistico Salvo D’Acquisto in memoria all'eroica figura del vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto.

L’evento palermitano organizzato dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic patrocinato dal Comune di Palermo sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale sarà valido come 2° Criterium Europeo Interforze, Prova Super Prestige e Prova Challenger del Campionato BioRace. Come di consuetudine anche l’aspetto sociale sarà curato con la vicinanza alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Sicilia. Il Comitato Organizzatore grazie ai partner Polini Group colosso mondiale del settore D&B e Pegaso Università Online omaggerà ai primi 800 atleti che si iscriveranno tramite il sito www.speedpass.it un fantastico e comodo zainetto sportivo.

Il ricco pacco gara, allestito anche in collaborazione con Briko Market, per tutti gli atleti regolarmente iscritti entro la data di mercoledì 19 settembre ’18 potrà essere ritirato presso il Museo dei Carabinieri sito in Via Pp. Di Granatelli n°35/B a Palermo, gli atleti che vorranno concorrere al 2° Criterium Europeo Interforze dovranno comunicare all’atto dell’iscrizione il gruppo militare di appartenenza, per loro una premiazione particolare che chiamerà sul podio i primi tre di ogni categoria. Il circuito di 2km ricavato nel centrale Viale della Libertà di Palermo sarà ripetuto cinque volte per un totale di 10km con Partenza dalla meravigliosa Piazza A. Mordini alle ore 10,00.