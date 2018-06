Manifesta 12 tra eventi principali e collateral, tutti gli appuntamenti del Goethe Institut

Può l’arte influenzare il futuro di una città, di una società, di una regione? Sono le questioni sulle quali ragionerà la 12a edizione di Manifesta, a Palermo dal 16 giugno al 4 novembre 2018. Il tema di quest’anno, “Il giardino planetario”, affronterà le sfide poste dall’immigrazione e dai cambiamenti climatici.

Nel 2018 Palermo può fregiarsi del titolo di Capitale Italiana della Cultura, ma non è questo l’unico motivo alla base della scelta della città del Mediterraneo per lo svolgimento della 12a edizione di Manifesta, una delle maggiori biennali d’arte del mondo che realizza ogni nuova edizione in un’altra città. Palermo infatti vive e incarna come quasi nessun’altra città europea le complessità della nostra epoca in virtù di una posizione geopolitica, storica e culturalmente dirompente nella periferia sudeuropea, che evidenzia più che altrove le sfide più urgenti al giorno d’oggi, ossia l’immigrazione e i cambiamenti climatici.

Call-A-Spy a Palazzo Ajutamicristo e Fluchthelfer.in.Become an Escape Agent a Palazzo Forcella De Seta

Il Goethe-Institut partecipa a diversi programmi di Manifesta, sostenendo ad esempio i due interventi del Peng! Kollektiv, un collettivo di artisti e attivisti politici fondato a Berlino nel 2013. L’installazione “Call-A-Spy”, a Palazzo Ajutamicristo, con una postazione telefonica a disposizione dei fruitori, consente di telefonare in modo diretto e anonimo a spie e funzionari di agenzie di servizi segreti come l’FBI, la NSA, la BND per avviare una conversazione privata con coloro che ci sorvegliano, rimanendo sempre nell’ombra. La videoinstallazione “Fluchthelfer.in.Become an Escape Agent”, a Palazzo Forcella De Seta, è il risultato di una campagna realizzata dal collettivo per promuovere l’aiuto dei rifugiati ad attraversare i confini interni dell’Unione europea. Entrambe le installazioni del Peng! Kollektiv fanno parte del programma ufficiale di Manifesta 12 e saranno fruibili dal 16 giugno al 4 novembre.

Incompiuto per Manifesta collateral

Nell’ambito del programma collaterale di Manifesta, il Goethe-Institut sostiene il progetto Incompiuto: la nascita di uno stile del gruppo berlinese-newyorkese Alterazioni Video, che vede nell’“incompiuto” – quegli scheletri di fabbricati prevalentemente pubblici sparpagliati in Sicilia e nel resto d’Italia – una sorta di “nuovo stile”: il non-ultimato, dal quale neanche la Germania può dirsi immune, si propone come moderna alternativa al classico “Grand Tour” attraverso l’Italia. Il percorso espositivo presenta un’installazione video presso l’ex Chiesa di S. Mattia ai Crociferi, con un film inedito girato nei luoghi dell’Incompiuto che vede come protagonista il grande artista tedesco e pioniere della net.art Wolfgang Staehle e altre personalità coinvolte nel progetto, tra cui Robert Storr, e una mostra presso il Centro Internazionale di Fotografia di Palermo diretto da Letizia Battaglia, con l’intero Atlante fotografico delle opere incompiute.

Incompiuto: La nascita di uno Stile

di Alterazioni Video, a cura di Davide Giannella

15 giugno 2018, ore 18 – inaugurazione

ex Chiesa di S. Mattia ai Crociferi

Via Torremuzza, 28, 90133 Palermo

La mostra sarà visitabile fino all’11 luglio 2018

17 giugno 2018, ore 12 – brunch e visita guidata

Centro Internazionale di Fotografia di Palermo diretto da Letizia Battaglia

Cantieri Culturali della Zisa

Via Paolo Gili, 4, 90138 Palermo

La mostra sarà visitabile dal 13 giugno fino al 20 settembre 2018

Pubblicazione

Incompiuto: La nascita di uno Stile, a cura di Alterazioni Video e Fosbury Architecture Humboldt Books

Workshop

A cura di Fosbury Architecture insieme ad Alterazioni Video

18 - 24 giugno 2018

per informazioni e iscrizioni: incompiutosiciliano@gmail.com

Talpe, well said old mole al Liceo Classico Umberto I

Infine, con la mostra Talpe. Well said, old mole, che si snoda attraverso i corridoi e le classi del Liceo Classico “Umberto I” di Palermo, Thadeusz Tischbein, uno degli undici artisti in mostra, racconta la storia della Germania e dell’Europa mediante tracce e ferite dell’architettura.

Talpe. Well said, old mole

di Video Sound Art, a cura di Marta Cereda e Laura Lamonea

Liceo Classico Umberto I, Via Filippo Parlatore, Palermo

17 - 30 giugno 2018, ore 18:00 - 22:00

Inaugurazione: Sabato 16 giugno, ore 18:00 - 22:00