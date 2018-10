"Il manoscritto del principe" e "La mia Battaglia", i film di Manifesta al Teatro Garibaldi

Il Film Programme di Manifesta 12 Palermo presenta una lettura in chiave cinematografica dei temi cardine della biennale attraverso una selezione di film, documentari e non, che informano e arricchiscono la narrativa generale del progetto curatoriale. Le proiezioni sono gratuite e aperte a tutti fino a esaurimento posti. Mercoledì, 10 ottobre, ore 20.30, 'Il manoscritto del principe' (2000) di Roberto Andò (71 minuti, italiano). Giovedì, 11 ottobre, ore 20.30, 'La mia Battaglia' (2016) di Franco Maresco (30 minuti, italiano con sottotitoli in inglese).