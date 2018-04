Manifesta 12 Cook and Talk, social cooking al teatro Garibaldi con il rapper Picciotto

Per il quarto "Manifesta 12 Cook and Talk", gli eventi di social cooking a ingresso libero organizzati dal team di Manifesta 12, domani, venerdì 20 aprile, alle ore 19 al Teatro Garibaldi (ingresso libero), il rapper palermitano Christian “Picciotto" cucinerà per i partecipanti insalate, salse e tabulè con pesto fresco. Con il team di Manifesta e in particolare con il Dipartimento Educazione, il rapper racconterà al pubblico del progetto “Memorie in Rima”.

Con il Dipartimento Educazione di Manifesta 12, infatti, Picciotto ha collaborato per la realizzazione del progetto “Memorie in Rima - Magione Community Project”, un laboratorio musicale con gli studenti della scuola Amari-Roncalli-Ferrara di piazza Magione. Il progetto intende inoltre raccogliere e comporre le memorie collettive dei residenti di piazza Magione attraverso documenti e fotografie. Queste testimonanze comporranno una mostra, che si inaugurerà il 18 maggio al Teatro Garibaldi.

Christian Paterniti aka “Picciotto” è un rapper e operatore sociale attivo principalmente in scuole e istituti educativi per contrastare la dispersione scolastica attraverso laboratori di rap e scrittura creativa. Da più di dieci anni, lavora in diversi quartieri popolari di Palermo cercando di sensibilizzare i minori, ex detenuti e i giovani all’arte della scrittura e della musica come mezzi espressivi di riscatto ed emancipazione sociale. Vini, cocktail e bevande saranno disponibili al Caffè Letterario Garibaldi. L'evento è gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione non richiesta.