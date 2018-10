"Il matto incontra il mondo a Palermo", lettura dei tarocchi alla Fabbrica 102

Alla Fabbrica 102 torna Elena Valzania con la sua presentazione e lettura dei Tarocchi. Tema della serata, giovedì 25 ottobre, “Il Matto incontra il Mondo a Palermo” Il Tarocco di Marsiglia, come specchio della vita dell'Uomo, come archetipo. Il viaggio del Matto per incontrare il Mondo. Presentazione degli Arcani maggiori.

Leggere il Tarocco per comprendere meglio sé stessi e gli eventuali blocchi che impediscono di vivere in maniera fluida il proprio presente. Durante la serata sono previste letture collettive e individuali. Presentazione ore 20.30 Letture individuali ore 21,30/23.30 (in questo caso è richiesto un contributo di 5 euro). Elena Valzania: studia il Tarocco di Marsiglia dal 2006, incuriosita dalla lettura de: "La via dei tarocchi" di Jodorowsky e Costa. Dal 2013 collabora all'organizzazione dei corsi di Marianne Costa in Italia con cui ha approfondito lo studio dei tarocchi. Dal 2017 lavora anche a Palermo dove tiene corsi e letture del Tarocco.