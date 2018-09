Tutti in natura, un laboratorio creativo e green dedicato ai bambini a Villa Trabia

Domenica 16 settembre la Lipu di Palermo aderisce all’evento nazionale “#tuttiinnatura”, un appuntamento per i piccini a Villa Trabia. Nelle nostre città, pur caotiche e inquinate, le specie animali e vegetali, in una parola la biodiversità, non mancano: sia che si tratti di giardini di casa, piccoli parchi di quartiere o spazi “rubati” al cemento, è sempre possibile ritrovare quel contatto con la natura che molte persone che vivono in città hanno perso. Nei bambini, in particolare, la frequenza, anche sporadica, di aree verdi diminuisce stress, aggressività e insicurezza.

A Villa Trabia i volontari della Lipu effettueranno un laboratorio con collage su cartoncino utlilizzando elementi della natura come foglie, terriccio e rametti che verranno raccolti insieme nella villa stessa e incollati con colla vinavil. Anche quest’anno il laboratorio si effettuerà a terra sotto le fronde degli alberi, utilizzando stuoie e supporti rigidi per lavorare e giocare stando a diretto contatto con la Natura! Ci sarà anche una gara con piccoli premi simbolici: vince chi realizzerà il collage più bello! Un premio di consolazione sarà comunque dato a tutti i bambini che parteciperanno. Possibilità di iscrivere famiglie e propri figli alla Lipu. Il laboratorio sarà svolto vicino il grande piazzale in terra battuta, dalla parte opposta del parco giochi (mappa in allegato). L’evento è rivolto a famiglie con bambini. Appuntamento, quindi, a Villa Trabia dalle 16 alle 19, ingresso da via Salinas. La partecipazione è gratuita! E’ gradita una donazione. L’evento è aperto a tutti e non è necessaria la prenotazione.