"Sgranocchiamo la scienza", il ciclo di laboratori per bambini a Sanlorenzo Mercato

Cibo e divertimento: con l’arrivo della bella stagione Sanlorenzo Mercato mette al centro i bambini, da sempre ospiti speciali nel giardino del Mercato. Ecco allora un ciclo di laboratori completamente nuovo e tutto dedicato agli esperimenti scientifici, per capire quali segreti si celano dietro il cibo e le sue componenti naturali.

Si chiama “Sgranocchiamo la scienza” e, a partire dal 7 giugno, porta al Mercato un mese di laboratori per bambini e ragazzi tutti da scoprire, per trasformare in un pomeriggio di divertimento gli esperimenti con la natura, la matematica, la storia e tanto altro. Numeri da mangiare, forme da scoprire, in compagnia degli esperti educatori di Palermo Scienza, da quasi 10 anni protagonisti della divulgazione scientifica in città. Dal 2009 l’associazione organizza eventi di diffusione e di comunicazione della cultura scientifica e dell’innovazione tecnologica mettendo in collegamento le competenze di diverse realtà territoriali, e creando una rete di collaborazioni con istituzioni scolastiche, Università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni e imprese a livello locale e nazionale.

Contemporaneamente, a partire dal 15 giugno, ogni venerdì, l’aperitivo al mercato si fa “baby” con il format di PalermoBimbi che già lo scorso anno è stato premiato con un largo successo di pubblico: è “l’Aperibimbi” che consente ai grandi di fare un aperitivo spensierato mentre i piccoli si dedicano a un originale happy hour in compagnia di tutor ed educatori specializzati, unendo giochi didattici e divertenti con un mini-buffet con golosità fresche dalle botteghe del Mercato: dalla pizza a lievitazione naturale e i mignon del Forno fino ai mini paninetti con panelline e crocchè con la materia prima di alta qualità della Friggitoria. Palermobimbi è un’associazione di genitori e professionisti dell’educazione di Palermo che hanno al cuore la vita sociale e culturale dei bambini e da anni organizzano attività educative per una crescita consapevole e sana. Il costo è di 8 euro a bambino.

Entro la fine di giugno, infine, via alla nuova area bimbi del Mercato che si aggiunge alla classica area giochi, introducendo una nuova libreria interamente dedicata ai più piccoli, con testi a libera consultazione e attività di reading e book crossing, per favorire lo scambio culturale tra le famiglie. Ecco tutti gli appuntamenti del primo ciclo “Sgranocchiamo la scienza”, in collaborazione con Palermo Scienza. I laboratori avranno la durata di due ore (17.30-19.30) ed è richiesto un contributo di 8 euro a partecipante (con tariffe scontate per famiglie).

Il programma di "Sgranocchiamo la scienza"

Giovedì 7/06:

Antipastini scientifici / Assaggi di scienza

Tanti esperimenti per scoprire insieme le connessioni tra scienza natura, arte e cibo

Giovedì 14/06:

Dal frutto all'olio.... distilliamo?

Osservazione e riconoscimento delle varietà di agrumi di stagione ed estrazione di oli essenziali.

Giovedì 21/06:

Nano, micro e macro al Mercato. Vieni a conoscerli anche tu ;)!

Diverse attività, a metà tra scienza e arte, permetteranno a tutti i partecipanti di conoscere e realizzare modellini di nano, micro, e macro forme di sostanze a base di carbonio.Dallo zucchero a…. ? Scopriamolo assieme!

Giovedì 28/06:

Matematica a merenda! Origami, tangram e stomachion

Si gioca con le figure geometriche! Con il tangram per le figure piane e gli origami per quelle solide.

Giovedì 05/07:

Scavando nella preistoria

Uno scavo di epoca preistorica con conchiglie, riproduzioni di fossili, di industria litica, di piccoli strumenti preistorici e di ceramica. Guardiamo le immagini di reperti originali. Per finire, dipingiamo le riproduzioni trovate.