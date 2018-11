"Forte chi legge", il paese degli alberi di Natale in un laboratorio per bambini in libreria

Alzi la mano il bimbo o il genitore che non ha mai trovato una filastrocca o testo di Gianni Rodari nell'antologia scolastica. E se lo rileggessimo tutti insieme un bel libro di Gianni Rodari? Lettura animata del "Paese degli alberi di Natale" sui toni della nostalgia per grandi piccini! Prenotazione obbligatoria. Contributo volontario di 2 euro a bambino.

Forte chi legge è un progetto di promozione della lettura ideato e promosso dall’associazione di promozione sociale OmniaCultura. Il progetto prevede un incontro al mese presso la libreria Spazio Cultura-Macaione durante il quale verranno letti testi appositamente letti (e divorati) dalla vicepresidente dell'associazione. Qual è il criterio di selezione dei testi? La loro bellezza e universalità. Si spazierà da autori italiani a stranieri, da albi illustrati, silent-book o narrativa pura. La nostra missione? Contagiare grandi e piccini con la lettura, invitarvi in libreria per trascorrere pomeriggi giocosi e briosi e diffondere la nostra smisurata passione per i libri!