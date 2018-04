Lento come una lumaca, veloce come una gazzella: il laboratorio Doderlein ad Unipa

Perchè in natura la corsa sembra essere "lo sport" preferito dagli animali? Perché l'uomo durante la sua storia ha costruito macchine sempre più veloci? Forse perché, come confessa la Regina ad Alice "Ora, qui, per restare nello stesso posto, devi correre più velocemente che puoi. Se vuoi arrivare da qualche parte, devi correre due volte più veloce" (Alice attraverso lo specchio).

In natura la velocità è sì fondamentale, ma a volte anche la lentezza può esserlo. Quello delle lumache o delle chioccciole, lente per antonomasia, ad esempio, è solo un lento scivolare che lascia la scia, trasporta un riparo, conferisce resistenza. Quindi, correre per cosa? se ti porti dietro la tua casa? Dalle lumache alle gazzelle, dai ghepardi alle tartarughe, dai treni agli aerei, il Museo di Zoologia “Doderlein” vi invita al Museo dei Motori per il secondo appuntamento con il laboratorio creativo manuale. Lumache e gazzelle vi accompagneranno per spiegare l’importanza della velocità e anche della lentezza; mentre il Museo farà da sfondo alle varie forme "veloci" e "lente" esistenti sia in natura che nelle macchine.



28 Aprile 2018, ore 16:00

Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi

Viale delle Scienze, Edificio 8 - Palermo

Ingresso 8 euro, solo su prenotazione.

Età partecipanti compresa tra 5 e 9 anni.

mail: info.museozoologia@unipa.it - tel: 091 23891819