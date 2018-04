La via dei librai, weekend alla scoperta delle librerie storiche del Cassaro Alto

La Via dei Librai, la passeggiata alla scoperta delle librerie storiche del Cassaro: appuntamento pepr domenica 22 aprile alle ore 16. Costo: 8 euro per una durata di 3 ore circa.

Percorso: Quattro canti, Libreria del Corso, Libreria Alaimo, Piazza Bologni, Libreria del Cassaro, Libreria Zacco, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, Libreria Portinaio, Libreria Vaccaro, Piano della Cattedrale. Prenotazione obbligatoria. Il Cassaro è la trama cittadina che sin dagli inizi ha caratterizzato l’identità culturale di Palermo, dal piede fenicio punico alla poesia dell’arte barocca, fino alle manifestazioni di vario tipo che hanno animato la città. Oggi, questa strada si caratterizza, anche per la presenza dei librai, fulcro commerciale della strada, portatori di vari elementi socio culturali e che, attraverso i loro racconti mostreranno libri e aneddoti sulla città. Si ripercorrerà, grazie alla loro mediazione, la Palermo Felicissima, le favole dei mosaici della Cappella Palatina, i Beati Paoli, il Gattopardo, il tesoro della Cattedrale, giungendo anche al contenitore per eccellenza e istituzione culturale di alto livello come la splendida Biblioteca regionale Alberto Bombace.