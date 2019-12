"La casa popolare", la commedia di Sergio Nuzzo arriva al Teatro Colosseum

L’Associazione G arriva al Teatro Colosseum con una commedia brillante, tutta da ridere: La casa popolare. Giuseppe e Anna sono due giovani disoccupati che cercano di farsi affidare una casa popolare, quando vengono superati in graduatoria dal ricco Signor Lombardo. Nel tentativo di “sfrattare” il legittimo affidatario, gli sposini fingeranno d’essere vicini insopportabili, indossando assurdi costumi e imbastendo discussioni senza senso.

Tra travestimenti, improvvisazioni e luoghi comuni, riusciranno i due sposini a far traslocare il vecchio per occupare la casa? Il testo adegua alla Palermo contemporanea il grande classico della comicità di August von Kotzebue, per un atto unico tutto da ridere. L’adattamento di Sergio Nuzzo, regista e attore nella commedia, rispetta la divisione originaria dei personaggi con qualche… sorpresa. Con questo testo il gruppo teatrale dell’Associazione G prosegue il progetto di recupero dei copioni dimenticati, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico nella riscoperta del teatro comico d’autore.