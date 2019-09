Si chiudono alla Kalsa i festeggiamenti per Santa Rosalia

Si concludono domenica 22 settembre le celebrazioni in onore di Santa Rosalia alla Kalsa. Il momento clou sarà la processione del simulacro della Santa Patrona della città di Palermo, organizzata dalla confraternita di Santa Rosalia dei Sacchi, la più antica intitolata alla Santuzza. I fedeli si daranno appuntamento alle 17 davanti la parrocchia di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza 1, dove si svolgerà un momento di preghiera animato dal parroco don Giuseppe Di Giovanni.

La processione si snoderà attraverso il Foro Umberto I con il tradizionale omaggio floreale in memoria dei caduti in mare, con la partecipazione della Marina Militare. La Santuzza in processione attraverserà le principali vie del quartiere. Alle 21,30 è previsto l’ingresso trionfale a Porta Reale. Dopo i giochi pirotecnici al Foro Italico, la reliquia rientrerà in chiesa per la benedizione finale.