Jazz sotto le stelle, allo Stand Florio torna la musica stile hardbop con Gianni Cavallaro

La seconda edizione del festival "Jazz Sotto Le Stelle" si svolgerà quest’anno allo Stand Florio, sotto la direzione artistica di Francesco Costanzo e Gaetano Riccobono.

Il programma prevede 12 concerti che si svolgeranno nei fine settimana d’estate. In calendario alcune delle proposte più interessanti del jazz made in Sicily, accuratamente selezionate per regalare, sotto la magia del cielo stellato, le emozioni che sono la musica sa dare. Un ringraziamento speciale per la realizzazione della rassegna va a Renata Hausmann e Antonella De Francesco.

Il concerto di apertura sarà venerdì 19 giugno: ad esibirsi sarà il batterista e bandleader Gianni Cavallaro alla guida di un quintetto d’eccezione in perfetto stile hardbop. L’ingresso, solo su prenotazione, dalle ore 19. Tre tipi di offerta: formula Aperitivo d’Autore, fino alle ore 21, 20.00€ a persona; biglietto spettacolo e consumazione 12.00€; Proposta Food à la carte del nostro ristorante Florio dalle 20.30 alle 23.00. Inizio concerto ore 21.30.

Nel dettaglio, per questa seconda edizione, si esibiranno allo Stand Florio:

Venerdi 26 giugno: Riccardo Randisi Trio featuring Kate Worker;

Venerdi 3 luglio: Gaetano Riccobono Trio featuring Alessandro Stagno;

Venerdi 10 luglio: Simona Trentacoste 4tet;

Venerdi 17 luglio: atmosfere brasiliane con Pamela Barone ¬e Alfredo Paixao 4tet;

Venerdi 24 luglio: Il suono inconfondibile e le transizioni da musica totale del Gianni Gebbia 4tet;

Venerdi 31 luglio: La voce di Toni Piscopo ed il suo mainstream d’autore con Toni Piscopo 4tet;

Venerdi 7 agosto: Mimmo Cafiero 5tet;

Venerdi 21 agosto: La tromba di Alessandro Presti ed il Periscope di Toti Cannistraro;

Venerdi 28 agosto: Il trio del chitarrista Marco Grillo con la partecipazione di Francesco Patti;

Sabato 5 settembre: Anita Vitale e¬ Rita Collura in Dusud;

Venerdì 11 settembre: Le evoluzioni solistiche di Orazio Maugeri e Claudio Giambruno con il Dual Force.

Ogni artista porterà, nella cornice storica dello Stand Florio, la sua carica e il suo ritmo per un’estate all’insegna della buona musica e della leggerezza.