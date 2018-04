Sovvenire alle necessità della chiesa, l'incontro alla facoltà di Giurisprudenza

Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo nel mese di giugno si terrà un evento patrocinato dall'Ordinariato militare per l'Italia (OMI) con ospiti illustri per Avvocati, Cappellani Militari e Studenti universitari, a 30 anni dalla pubblicazione del documento “Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli” che costituisce il punto di riferimento fondamentale per inquadrare le forme di autofinanziamento agevolato della Chiesa Cattolica in Italia.

Dopo i saluti del prof. Enrico Camilleri Presidente della Scuola di Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, del prof. Aldo Schiavello Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, della prof. Laura Lorello Coordinatore del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza e di S.E.R. Mons. Corrado Lorefice Arcivescovo metropolita di Palermo, il Delegato Diocesano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Dr. Marco Dell’Oglio con il Prof. Salvatore Bordonali dell’Università degli Studi di Palermo introdurranno le relazioni: Le innovazioni concordatarie e la normativa della C.E.I. a cura di Padre Davide Calantoni, Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo.

Dal “titulus beneficii” all’attuale sistema di “sustentatio” del clero a cura di Antonio Ingoglia, Università degli Studi di Palermo. Profili processuali del diritto al sostentamento dei sacerdoti tra ordinamento canonico e ordinamento italiano a cura di Anna Sammassimo, Avvocato Rotale. Le nuove fonti di sovvenzione della Chiesa alla luce della riforma del Terzo settore a cura di Mario Ferrante, Università degli Studi di Palermo. Le vocazioni missionarie a cura di Fabiano Di Prima, Università degli Studi di Palermo. L’evento garantirà 3 crediti formativi per gli Avvocati.