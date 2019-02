Obesità e soluzioni per raggiungere la salute veloci come il treno, l'incontro gratuito a Palermo

Il giorno 16 marzo 2019 alle ore 9:30 presso il circolo "Dopolavoro Ferroviario" di Palermo, l'associazione Small mai più obesi organizza il primo degli incontri gratuiti riservati a persone obese per affrontare le problematiche legate all'obesità, ai rischi, alle malattie correlate e alle possibili soluzioni. Saranno presenti, al fine di organizzare un gruppo di sostegno di auto-aiuto, formato da ex obese in cammino di guarigione, psicologa esperta in disturbi alimentari, nutrizionista del territorio locale, chirurgo bariatrico fondatore del Cisiob, la presidente della associazione Small mai obesi con alcune delle volontarie per dare informazioni sul percorso di rinascita studiato e messo in pratica dalla associazione.